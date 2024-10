Dejó un mensaje y un regalo para dos sobrevivientes de cáncer de mama

El fallecimiento de la actriz y productora Reina Medaglia se dio a conocer este sábado 12 de octubre, y desde entonces los mensajes de aprecio y condolencias en el mundo del teatro no han parado.

Medaglia mantuvo una larga lucha contra el cáncer de mama, fue diagnosticada en el 2013

Bueno, tras su muerte, en su cuenta de Instagram dejó un mensaje de despedida para sus más de 11 seguidores, que siguieron su camino en esta etapa de su vida. Además, dejó un regalo a dos mujeres de bajos recursos que hayan padecido cáncer de mama.

"Me quiero despedir de todos mis seguidores, porque mi tiempo se está agotando. Primero quiero darles las gracias por haberme dado el sitio que me han dado, me han hecho su amiga, y a través de este canal he podido vivir y contar mi historia de una vida con cáncer. Pero no me quiero despedir sin además darle mi gratitud, darle un obsequio a dos mujeres de bajos recursos que hayan padecido de cáncer de mama y quieran unas areolas nuevas y espectaculares y no cuenten con los recursos para pagarlos", se lee en el mensaje.

En el escrito deja saber la metodología para escoger a las dos damas que se les dará el regalo: "De la mano de @ricardo_montenegroart vamos a elegir a estas dos chicas para ayudarlas con su auto imagen y seguridad de su propio cuerpo. Los requisitos y los lineamientos del concurso lo daremos más adelante por mi plataforma y la de @ricardo_montenegroart para que estén súper pendientes".

Por último, dijo "Por siempre y para siempre La Queen. PD: Le deje instrucciones a mi hija de subir este y los siguientes posts".

