¡Viene la boda! Tatiana Vélez y Luis Durango Jr. se comprometen

La maquillista Tatiana Vélez y el beisbolista Luis Durango Jr. se comprometieron este sábado.

Con una hermosa decoración de fondo, que incluía flores y globos, Durango se arrodilló y le pidió a Vélez ser su esposa a lo que ella obviamente dijo que "sí".

La famosa compartió, en su cuenta de Instagram, el video de la pedida de mano y una foto mostrando su anillo, obviamente fue tendencia al instante.

"Te diría que Sí! Mil veces más. Te amo y te amaré siempre esposo mío @luis_durangojr", escribió Tatiana en su post.

Sus seguidores y amigos le llenaron sus redes sociales de buenos deseos; su madre, por su parte, no podía dejar de expresar su felicidad.

"Tu felicidad es la mía y saber que encontraste alguien que te ama y respeta eso lo es todo para mí hija mía !!!! @brihanna_0207 y @luis_durangojr quisiera decir más pero el sentimiento de felicidad no me deja y aunque no pude estar presente mi corazón inundado de lágrimas", expresó la señora Vélez.

Recordemos que a la pareja se le vio hace algunas semanas recibiendo la bendición de Dios.

