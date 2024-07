Delyanne y su hija Amelie se gozan concierto de Taylor Swift

La hija de Delyanne Arjona, Amelie Miranda Arjona, cumplió su sueño, estar en el concierto de su artista favorita, Taylor Swift, quien se presentó ayer en el Veltins-Arena, en Gelsenkirchen, ciudad de Alemania.

La chef panameña expresó no saber quién estaba más emocionada, si ella o su hija, por la gran aventura que emprendieron juntas para ver en concierto a la artista estadounidense, ante más de 70 mil personas, pero de lo que sí está segura es que la experiencia vivida no tiene precio.

"Y lo logramos!!! Llegamos a @taylorswift en Alemania, toda una locura llegar aquí! Y estar! En casa de la chancleta, pero estar! No saben la emoción... Yo no sé quién lloró más, si la hija o la mamá… solo de ver esa emoción... Esto no tiene precio… La vibra, el ambiente, todo lo que vivimos!!! Tú y yo!!! Yo y tú! Simplemente fuera de este mundo! A por más momento así las dos! Te amo @ameliemirandaarjona verte cumplir un sueño! Y poder estar a tu lado me hace muy, muy, muy feliz!", expresó Delyanne al compartir un carrete de fotos de algunos momentos vividos dentro del Veltins-Arena.

