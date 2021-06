Dementiev, feliz tras donar su primera pinta de sangre

La expresentadora de televisión Carolina Dementiev está muy feliz porque pudo donar su primera pinta de sangre, y así ayudar a otras personas.

Según Dementiev estaba un poco nerviosa, pero el hecho de poder apoyar a otra persona la llenó de valentía.

“Entre nervios y sonrisas pude donar mi pintita de sangre a quien lo necesite y aunque debo aceptar que me dio una ñañara y se me fue todo lo valiente, al final me sentí bien porque sé que a alguien ayudaré, a todo el personal del banco de sangre de @csspanama”, expresó la famosa.

Por otro lado, instó a sus seguidores a hacer un acto de buena voluntad.

Añadió: “Gracias por esa atención tan bonita y darme los ánimos para no desmayarme y a mis seguidores los invito que, si está en sus posibilidades, donen un poquito de su buena salud, es un acto de buena voluntad que el universo te lo devolverá”.

Carolina compartió una fotografía sosteniendo su pinta de sangre, por lo que recibió muy buenos comentarios por tal noble gesto.