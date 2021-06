Mussetta cuestiona a los medios: ‘Ahora me estaban llamando’

La empresaria y propietaria de una cadena de salones de belleza, Mussetta Castañeda, quien fue citada por la realización de bingos a través de las redes sociales sin el consentimiento de la Junta de Control de Juegos (JCJ), está indignada.

Y es que la famosa, salió a defenderse mediante un “Live” en su cuenta de Instagram, sobre el tema de los bingos, señaló que antes ha realizado obras sociales, y ningún medio de comunicación lo publicó, y ahora si todos la quieren llamar y es noticia por el tema de los juegos de azar.

Según la empresaria, repartió útiles escolares a niños de escasos recursos y eso no lo vieron, hecho que provocó que unas de sus sobrinas se le pegaron los piojos, lo que causó la indignación de sus seguidores, que no les cayó bien su comentario.

“Ahora me estaban llamando de todos los periódicos… Mussetta, la empresaria le llevó a los niños útiles, cuadernos, maletas por qué no lo hicieron, no me vi en ninguna portada de periódicos, me están llamando todos los periódicos, no le voy a responder, por qué no me llamaron… mi sobrina que se llenó hasta de piojos por meterla por allá, donando de todo”, expresó la reina de los salones de belleza.

“Mussetta estás graduada por gusto, otro día mami sepa hablar”, “Con el tema de los piojos deja mucho que decir”, “Mejor se hubiese quedado callada”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Castañeda informó en sus redes sociales que fue cita para el lunes por parte de las autoridades. Desconoce quién ha denunciado los bingos, “no tengo idea”.

“El lunes voy a mandar a mi abogado para que averigüe lo del permiso. Bueno cuando mi abogado vaya el lunes o martes o el día que esté desocupado, si hay que sacar permiso, se saca. Si hay que pagar impuestos se pagan, porque en esta vida hay que pagar impuesto para todo. El Gobierno nos quiere quitar el modo de caminar”, dijo en un Instagram Live.