Demi Lovato confiesa que no es pansexual y ahora es una persona no binaria

Demi Lovato anunció este miércoles que se identifica como una persona de género no binario después de reflexionar durante varios meses sobre su propia identidad y que en el mes de marzo afirmara que era pansexual.

LEE TAMBIÉN: Imputan cargos por supuesto abuso sexual al excascaroso Jesús Santizo

Publicidad



"Durante el último año y medio me he dedicado a sanar y autorreflexionar. Y después de ese trabajo, tuve la revelación de que me identifico como no binario. (...) Siento que eso representa mejor la fluidez en mi expresión de género y me permite sentirme más fiel a la persona que sé que soy y que todavía estoy descubriendo", afirmó en su nuevo podcast, "4D With Demi Lovato".



También pidió que sus nuevos pronombres sean "they" y "them", que en inglés se utiliza indistintamente para el plural masculino y femenino, además de para nombrar a las personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros.



"Todavía estoy aprendiendo sobre mí, y no pretendo ser una voz experta. Compartir esto con ustedes abre otro nivel de vulnerabilidad para mí", añadió.



Lovato contó que entendió mejor su expresión de género tras hablar con Sam Smith, cantante que también se identifica de esta manera.



El anunció llega dos meses después de que Lovato estrenara una serie documental sobre su vida que hace especial hincapié en los episodios más traumáticos.



Lovato contó que sufrió un infarto y tres derrames cerebrales después de la sobredosis por la que ingresó en el hospital en 2018 y tras la que casi pierde la vida.



"Los médicos dijeron que solo tenía 5 o 10 minutos más de vida", afirmó en "Dancing with the Devil", título del documental y de su último disco, que ha supuesto su regreso a la música tras varios años lejos de los focos.



"Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo conducir vehículos porque tengo puntos ciegos en la vista. Durante mucho tiempo no pude leer", explicó.



Lovato aseguró que esos efectos secundarios le recuerdan lo que podría haber pasado y lo que sucedería si vuelve a "esa zona oscura otra vez".



"Siento gratitud por esos recordatorios, pero doy las gracias por ser alguien que no tuvo que hacer mucho para rehabilitarse. La rehabilitación llegó en el lado emocional", confesó.