Depp: 'Fui víctima de violencia doméstica, me hizo darle sangre'

El juicio por la demanda que el actor Johnny Depp interpuso contra Amber Heard por difamación continúa adelante y en cada nueva sesión siguen saliendo a la luz detalles de su vida en común , algunas que rayan en lo bizarro.

Este lunes el actor ha vuelto a subirse al estrado para ofrecer su versión de los hechos sobre un suceso que ocurrió en julio de 2016, dos meses después de que su ex solicitara el divorcio, y que había dado mucho que hablar en los últimos meses.

Johnny Depp ha reconocido que le suplicó a Amber que le cortara y se bebiera su sangre durante una cita organizada por ella a la que él acudió con la esperanza de poder convencerla para que se retractara de "todas las cosas horribles" que había dicho desde su separación, refiriéndose a las acusaciones de violencia doméstica que ella había realizado.

Esa petición del actor no era una especie de declaración romántica al estilo Megan Fox y Machine Gun Kelly, sino el último recurso de un hombre desesperado, o al menos eso es lo que asegura él. En aquel momento, el protagonista de 'Piratas del Caribe' sentía que su entonces aún esposa se lo había arrebatado todo y lo único que le quedaba por perder era su propia sangre.

"Me habían quitado todo. Mis hijos no podían escapar de lo que estaba pasando", ha recordado Johnny Depp. "[Le dije] Eso es lo que quieres hacer. Si quieres mi sangre, tómala. Ella me respondió que no, y le dije: 'Si no vas a tomarla, esto es lo único que me queda'. Si ella no lo iba a hacer, lo habría hecho yo mismo. Estaba hundido. Estaba destrozado. La única respuesta era: 'Adelante, córtame, eso es todo lo que me queda por darte'".

Segundos antes de que el actor bajase del estrado, su abogada, Jessica Meyers, insistió en que repitiera las palabras “yo también soy una víctima de violencia doméstica”, a lo que Depp respondió cabizbajo con un solemne “sí, lo soy”.

El actor insiste en que Amber no corrió peligro en ningún momento durante su encuentro y que sus acciones no podían interpretarse como una amenaza porque lo único que quería era "derramar" su sangre.

Ese mismo día el tribunal también escuchó una llamada telefónica entre Johnny y Amber, que él sostiene que tuvo lugar entre mayo y julio de 2016. En el audio, se puede escuchar a la actriz recordándole que ella también había perdido su reputación después de que él le sugiriera que emitieran un comunicado conjunto para "sacar del ojo público" su divorcio.

"No tienes ni idea. Me han quitado hasta la última pizca de credibilidad y lo han hecho de forma deshonesta", le reprochó entonces ella.

En otro momento de la llamada, la actriz de 'Aquaman' parece abordar la última discusión que mantuvieron, durante la que afirma que su entonces marido la golpeó con un teléfono en la cara, para recordarle que en aquel momento decidió no denunciarle.

"No llamé a la policía. No les di ninguna declaración, intentaba protegerte... La última vez que las cosas se salieron de control entre nosotros, pensé de verdad que iba a perder la vida", le aseguró Amber, a lo que él respondió: "Yo perdí un dedo y me lanzaron una lata de refresco a la nariz".

A lo largo de la conversación Amber también le retó a que tratara de presentarse como una víctima de malos tratos diciéndole: "Cuéntale al mundo que tú, Johnny Depp, un hombre, eres una víctima de violencia doméstica y verás cuánta gente te cree o se pone de tu lado".

