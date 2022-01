Depresión no dura toda la vida si se recibe el tratamiento correcto

Según la OMS, cerca de 700.000 personas se suicidan cada año por problemas de depresión, padecimiento afecta a cerca de 280 millones de personas a nivel global.

Esta enfermedad puede iniciar a cualquier edad; sin embargo, suele darse más frecuentemente entre los 15 y 45 años, es una enfermedad grave y muy común, que afecta tanto el modo de sentir como de pensar de una persona y su comportamiento.

Publicidad

Síntomas

-Destacan la ansiedad

- Sensación de tristeza y cansancio continuo

- Falta de apetito

-Dificultad para concentrarse

-Sentimientos de culpa

-Pérdida del sueño y del placer para realizar actividades de interés

-Irritabilidad.

Si una o varias de estas señales persisten por dos semanas o más, es necesario que el individuo busque ayuda médica de inmediato.

PUEDES VER: Su debut es un sueño hecho realidad

Según un estudio publicado en octubre 2021 en la revista The Lancet, la pandemia por COVID-19 provocó cerca de 53 millones de casos adicionales de depresión; es decir, incrementaron en un 28%. Los casos de ansiedad también crecieron en un 26%, durante el año 2020; en ambos padecimientos, los jóvenes fueron los más afectados.

Según el doctor Carlos Cano, “el tiempo es crucial cuando una persona presenta alguna señal de depresión. Entre más rápido sea valorada física y psicológicamente por un especialista, existen menos probabilidades de que la enfermedad se agrave y así, pueda superar su situación de la mejor manera”.

La depresión puede convertirse en crónica o recurrente e inclusive, dificultar el desempeño en los estudios o el trabajo, así como afectar las relaciones con la familia, pareja, los amigos y compañeros.

Esta enfermedad suele empeorar si no se trata a tiempo, provocando otros problemas de conducta, salud y hasta emocionales, tal es el caso de consumo inapropiado de bebidas alcohólicas o drogas, trastornos de pánico, fobias sociales, aislamiento y sobrepeso u obesidad, que pueden desencadenar diabetes o enfermedades del corazón.

La depresión puede tratarse

La depresión es una de las enfermedades médicas más tratables; sin embargo, cabe destacar que no existen dos casos iguales. Por ende, el médico evaluará a cada paciente, de acuerdo con sus características y síntomas, para recetarle el tratamiento más adecuado.

Las maneras más comunes de tratar esta enfermedad son llevar una terapia psicológica o psiquiátrica, implementar cambios en el estilo de vida y tomar medicación (antidepresivos). Dependiendo del caso, así será la terapia a seguir por el paciente; el apoyo de la familia y amigos e implementar medidas para controlar el estrés -como el ejercicio- pueden ayudar en todo este proceso.

“Si una persona sospecha que un ser querido padece depresión, es importante que se le acerque y le ofrezca su apoyo. Frases como no estás solo, aquí estoy, quisiera saber cómo te sientes y me gustaría ayudarte pueden hacer una gran diferencia y marcar el primer paso hacia una atención médica oportuna. La depresión es un trastorno mental real y no dura para toda la vida, si se recibe el tratamiento correcto”, concluyó el doctor Cano.