Desactiva comentarios de sus publicaciones para no recibir críticas

En las redes sociales a los cibernautas no se les olvida nada, y en plena víspera de Noche Buena a Susan Elizabth Castillo le llovieron las críticas como confeti.

La presentadora compartió un video de cómo disfrutada, junto a su familia, horas antes de la llegada del Niño Jesús, y se le olvidó desactivar los comentarios de la publicación en Instagram, pero a sus seguidores no se les olvidó que hace unos días Susan y su esposo, Boris Reyes, estuvieron en el ojo de las críticas, tras darse a conocer que fue beneficiado con una ayuda económica, proveniente de la partida discrecional del presidente de la República, Laurentino Cortizo, por un monto de más de 8 mil dólares, para ser operado del corazón.

“Con auxilio económico a todo el mundo le alcanza para un gran rumbón”, “pagaron con el auxilio económico me imagino, viven a costilla de los demás”, “devuelve la plata, así quién no hace taquilla, te debe dar es pena publicar esto”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron los cibernautas a Susan, quien minutos más tardes desactivó los comentarios para no recibir más críticas, y al final decidió eliminar el video.

La comunicadora siguió publicado en su cuenta de Instagram lo bien que la pasó en Navidad, pero en todas sus publicaciones desactivó los comentarios.

