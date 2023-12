¡Desastre! Romeo Santos cantó tarde en Venezuela y se cabreó

Romeo Santos se cabreó en su reciente preocupación en Venezuela, al punto que desató su ira por mala organización de concierto. "Nunca he faltado el respeto al público", dijo.

Las redes sociales se llenaron de quejas del público de Aruba y Venezuela por lo que consideraron una falta de respeto en dos conciertos de Romeo Santos

El artista se presentó en esos países ante un estadio lleno, cuyos seguidores tuvieron que esperar hasta casi las cinco de la mañana para ver a su ídolo cantar, algo que, como era de esperarse, generó molestias y lo convirtió en tendencia en las redes sociales.

"Son las 5 de la mañana y no he dormido nada esperando a Romeo", "El concierto en Aruba, en mi opinión, fue una falta de respeto para el público, que pagamos para ir a ver un concierto que se realizó a las 4:15 am, o sea, ya en la madrugada", "No les importó que hubiera personas desde las 8 de la noche. Realmente fue una grosería", le dijeron.

"Ayer subí al escenario a las 4 de la mañana, igual que hoy, por una situación que involucra a la misma empresa que organizó este evento", dijo Romeo en Venezuela para explicar la razón de su tardanza en subir al escenario.

Aseguró que todo fue por una mala organización por parte de los productores del show. Añadió: "Una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia ustedes, el público, hacia mis músicos, mis técnicos y este servidor".

"Yo llevo 26 años de trayectoria, pueden googlear, pueden documentarse, pueden informarse los que no conocen mi reputación. Nunca le he faltado el respeto a mi público, nunca he llegado tarde", agregó entre gritos de aprobación y reproche de los asistentes, como se evidencia en un video subido por uno de sus fanáticos.

Según las reseñas, el cantante estadounidense Anthony Santos, mejor conocido como 'Romeo Santos', empezó a cantar pasadas las cinco de la mañana frente a una multitud que lo esperaba desde la tarde del día anterior en la base aérea La Carlota en Caracas.

El cantante de bachata Romeo Santos culpó a la productora organizadora de su concierto en Caracas por el retraso en su presentación, luego de comenzar a las 4:00 de la mañana en la Base Aérea La Carlota.



"No quiero cubrir a nadie (...) es una irresponsabilidad hacia el público,… pic.twitter.com/ZEe4AUxnNM — El Universal (@ElUniversal) December 11, 2023

