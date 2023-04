Desconectarse del celular, la mejor terapia que tiene Kathy Phillips

Conectarse con su yo interior y desconectarse del celular las primeras horas del día, es la mejor terapia que tiene Kathy Phillips.

La empresaria y artista detalló que ser ama de casa, esposa, administradora del hogar, además de trabajar desde casa, entre otros roles que ejerce la mujer, es agotador, por ello ha cambiado su rutina, y después de que envía a su hija al colegio, se desconecta de todo para que sus mañanas sean para ella.

"Hace meses he venido con cuadros de ansiedad, insomnios y cambios hormonales reales! Y decidí desde mi cumpleaños no ver el celular las primeras horas del día. Y ha sido mi mejor terapia!!! Luego de alistar a Lyann y todo lo de su escuela, Pongo mi música favorita, hago ejercicios, estiramientos y no sé si medito porque no estoy segura de cómo hacerlo, pero si me conecto CONMIGO y me olvido del resto del mundo!!! Ya sé identificar que no le hace bien a mi cuerpo por eso como lo que me hace bien y me lo disfruto!! Al finalizar mi rutina decidí mostrarles un poco de mi mañana", compartió la expresentadora.

Por desconectarse del celular y no contestar los mensajes de inmediato, afirmó que le han dicho “agrandada”, pero seguirá disfrutando de sus mañanas con su yo interior.

