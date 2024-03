DGI se disculpa con Yaneth Marín por tratarla de manera grosera

La extrovertida Yaneth Marín se defendió en redes, esto luego de pasar por un mal momento al momento de acercarse a la Dirección General de Ingresos en Penonomé.

LEE TAMBIÉN: El Cholo sale bien de la operación. Le colocaron un marcapasos

Ella pretendía pagar impuestos, pero tenía una mano enyesada, y aunque solicitó apoyo no lo recibió.

“Fui a pagar mis impuestos a la DGI de Penonomé y la que me atendió no fue tan amable conmigo (...) Le dije que si me podía ayudar a escribir porque tenía una fractura en la mano derecha y estaba enyesada y me dijo que no, que ella no me podía ayudar”, se quejó en la red X. ¿Hizo bien la funcionaria o debió ofrecer otra opción?

Posterior a esta queja, la entidad se contactó con ella para disculparse.

"Buenas días Yaneth, lamentamos mucho lo ocurrido en las oficinas de la DGI en Penonomé", le contestaron.

Agradezco a la DGI por tomarse el tiempo de escribirme lamentando la situación por la que pase en unas de sus oficinas gracias de verdad pic.twitter.com/XjTqoe3P69 — Yaneth Marín (@yanethhmarin) March 18, 2024

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio