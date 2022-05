Dice que sus plenas siguen pegadas y la de otros mueren rápido

El cantante Dubosky que últimamente se ha metido a opinar sobre distintos temas de interés en Panamá, afirmó que a diferencia de otros artistas que sueltan plenas y esas mueren a los tres meses, en su caso sus canciones están más que pegadas.

Dubosky se presentó recientemente en una discoteca y al sonar una de sus plenas de hace varios años, todos la corearon como si hubiera sido ayer que la sacó al mercado.

"Hay músicas que salen hoy, se pegan, luego pasan 3 meses y ya nadie las escucha, pero también hay músicas que pasan años años y años, y parece que acaban de salir- #DileATuMan. Tengo una carrera bendecida, Dios a pocos les regala esta gracia", dijo.

Como era de esperarse muchas personas cuestionaron y le dieron la razón por su llamativo pensamiento, además, le dijeron que aclarara para quién era la palabra hay músicas.

"Así es lo de hoy día, chatarra solo se pega por un par de días. Mientras la de antes son inmortales", "Es que este man canta canciones con sentido, cuando es así cualquiera las tripea y más si uno está en fuego", "La verdad no entiendo porque no esta pegao como Boza si es mejor artista y con mas trayectoria", "Ese man no puede hacer una vaina sin tirar su puya", "Unas cosa es aquí otra es allá afuera", "No olvidemos 'Amor de Bandidos'. Si le prestas atención a la letra de esas canciones, todos se asemejan a la realidad de lo que se vive hoy en día INFIDELIDAD", "Dubosky tiene puros himnos", "Tiene su buen par de hierros también", le dijeron.