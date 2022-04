Diego De Obaldía: ‘Normalicemos cuidar nuestra salud mental’

El actor panameño Diego De Obaldía se unió al grupo de famosos de Panamá que habla de la importancia de la salud mental.

En su cuenta de Twitter confesó que desde hace 10 años asiste al psiquiatra.

“Yo voy al psiquiatra una vez al mes desde hace 10 años y no es una de las mejores cosas que me han podido pasar. Es la mejor cosa que me ha podido pasar”, dijo el actor

Añadió: “Normalicemos cuidar nuestra salud mental y no el estigma retrógrado de que ‘el psicólogo es para los locos’ ... ¡Loco sería no ir!”.

Destacó que hay que dejar a un lado que es malo ir a estos especialistas, pues es algo que se da muy a menudo.

De acuerdo con un informe de la Unicef, en el 2021, un 32% de los niños, niñas y adolescentes en Panamá sintieron molestias de salud mental tras la pandemia del COVID19. El escrito señaló que los jóvenes que no han podido seguir pagando sus universidades y tienen dificultades para acceder a empleos son algunas de las situaciones que fueron atendidas en la Asociación Panameña para el planeamiento de la Familia (Aplafa).

