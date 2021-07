“DímeloPacho”, genio de las voces, bailarín para Dios y emprendedor (Video)

Carismático, único, divertido y con el deseo de apoyar a todo el que lo necesita sin pedir nada a cambio, así se caracteriza el joven colonense Raúl Silgado Jr., sí, ese mismo chico que hace unos días se hizo conocido por un video de humor que subió a sus redes la periodista Delfia Cortez.

LEE TAMBIÉN: Nenito Vargas no quiere saber más del bicho y se vacuna para prevenir Este medio contactó a “Dimelopacho”, nombre en redes de este instagramer y habló a calzón quitado de sus metas, vivencias, momentos divertidos, así como un hermoso proyecto que realiza para apoyar a todos en estos momentos de crisis. A sus 22 años Raúl confiesa que la idea de hacer este humor en redes comienza por iniciativa de su esposa, con la que se casó hace dos años y tiene dos hijos. Ella le dijo que tomara la idea de iniciar, aunque sus padres que son cristianos le pusieron la base desde muy pequeño. “La verdad al inicio no tenía teléfono, además desde hace 3 años no tenía empleo, pero pensé como lo haré, le dije a mi pareja que todo lo que entra es para los bebés y bueno, adquirí uno y lo fui pagando poco a poco. Le dije que iniciaría con un video de broma con ella, hasta que finalmente pude e hice algo con un aparato que pasa electricidad y fue muy entretenido que gustó mucho. Ese fue el inicio de todo”, dijo. Además de estos videos graciosos, durante el tiempo de pandemia no se quedó con los brazos cruzados y abrió un negocio de comida para llevar el dinero a su hogar. “Gracias a Dios me dieron la oportunidad de trabajar desde hace 15 días como motorizado en un local de Colón. Allá me apoyan para seguir creciendo”, afirma.

Recalca: “Esa idea de las voces nace de mi hermana, ella me dijo que grabara un video y con el relajo imité a Roxana y lo hice. Mi familia me apoya incondicionalmente. Casualmente el video ese lo hice cuando iba en el auto. Me sorprendí que de repente aumentaran los seguidores y me escribe todo mundo. No sabía que la señora Delfia me había subido en las redes”.

Raúl adelantó que esto no se queda aquí, pues está trabajando en imitar otras voces de más personas conocidas en Colón y en Panamá, pero por ahora lo guarda como sorpresa para próximos videos que subirá a sus redes.

Además de ser un joven echado para adelante y tener muchas ocupaciones para llevar al pan a su casa, hacer reír a la gente a su alrededor e imitar voces, también se destaca una linda idea que tiene para apoyar a todos los que lo necesiten.

“Mi meta es para apoyar a los que tienen sus pequeñas empresas. Veo amigos vendiendo comida, ropa y tratando de crecer. Yo dije Dios mío dame una idea para abarcar a todos y luchando. Me senté y le dije a mi esposa que atrayendo a más audiencia, con más seguidores, dándoles promoción sin pedir nada a cambio me pareció algo muy bueno, porque sé que todos están luchando y veo esto como una gran manera de darles la mano”, comenta.

Según Silgado, hace poco decidió poner su granito para apoyar a un señor que recolectaba alimentos secos en Cuatro Altos, para dar alimentos a personas necesitadas. Asegura que más que ganar seguidores, lo hace para apoyar a todos.

“Mi página la enfoco con el objetivo de traer sonrisas, en corazones tristes. Sé que con un video puedes salir del estrés, mi idea es no ser un payaso, sino sacar risas. El fin de esto es ayudar a más personas. Sí algún día llevo a depender que sea de las redes y no de las personas. Si me quieren dar algo por ayudar, gracias, pero no quiero que sea lo principal”, cuenta.

Entre las anécdotas, tiene una con su hermana, joven que está terminan su Licenciatura en Español y luego irá con una maestría. “Le hice un video de promoción sobre cuidado de niños, ya que le gusta ayudar y le ha funcionado muy bien. En la poca audiencia que tengo he ido creciendo”, recalca.

Además de todo esto, este joven también es un buen bailarín, desde los 11 años siempre la ha apasionado este arte, anteriormente bailaba para el mundo, pero ahora lo hace para Dios, con vibras positivas y llevar a las personas por el buen camino.

Él quiere cambiar la cara que la juventud de Colón es buena y no todo es matadera como se muestra siempre.

Como punto final, Raúl les exhorta a más emprendedores panameños que no se rindan, sigan adelante, esto aunque el camino sea complicado, porque al final todo es posible y si lo desean con mucha fuerza se les cumplirá.

Para todo el que desea divertirse un poco, lo pueden seguir con Dimelopacho en Instagram, TikTok, YouTube y Kawai.