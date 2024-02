Disfrutando su soltería

Disfrutando de su soltería, así se encuentra la cantante de música típica Kiara Pérez, quien está a punto de cumplir sus 30 años.

La artista, quien se alista junto a su hermano para festejar por todo lo alto sus 15 años de carrera, confesó a este medio que lleva buen rato soltera, aunque destacó que ha tenido una que otra salida con algún chico.

“Yo de relaciones formales hace rato, no sé, pero uno siempre sale con personas... Pero después de todas las cosas que he vivido darle el lugar de pareja oficial o novio ¡mmm!... Por eso es que no me ven subiendo fotos y agarrada de la mano con nadie, igual no quiero escupir para arriba porque cuando te llega, te llega y punto, Mientras llegué el indicado, vamos a seguir cantándole a las vivencias porque bastantes cosas que he pasado”, señaló.

Kiara manifestó que está gozando esta etapa, ahora pasa más tiempo con su familia y está enfocada en su música, mientras llega ese ser especial.

"Tenía muchas expectativas a mis 30 años, creo que no tengo queja, creo que los voy a recibir en la mejor etapa de mi vida, sola, tranquila, disfrutando mi soltería; no me quejó, la estoy disfrutando, compartiendo con mi familia, dedicándome tiempo, quiero seguir estudiando", sentenció la cantante.

¿Pero qué requisitos debe cumplir ese hombre especial? Esa persona debe tener ciertos requisitos y ganárselo, porque digamos que mi carrera o todo lo que he hecho, el sueño tan grande que tengo con la música, no lo voy a poner nunca en duda, porque ya me pasó lo llegué a poner en duda por las carencias de otras personas, entonces me prometí que eso no me a iba pasar más.

