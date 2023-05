Doble de Kim murió por una operación bruja e inyectarse el trasero

Luego de la muerte el pasado 20 de abril de Christina Ashten Gourkani, una conocida modelo por su increíble parecido con Kim Kardashian, a sus 34 años, durante una intervención de cirugía estética en California, surgieron muchas especulaciones y hasta ahoa se reveló el motivo de su deceso.

Todo parece indicar, que la operación se llevó a cabo de manera fraudulenta y bajo el mando de una mujer sin licencia para realizar dicha tarea.

La familia de Gourkani confirmó lo ocurrido el pasado 26 de abril y, desde entonces, las causas de la muerte permanecían en secreto. Supuestamente, la modelo falleció mientras trataba de poner silicona en sus glúteos, y es que algo salió mal y surgieron complicaciones que acabaron con la vida de la joven.

Según el testimonio de Steve Wagstaffe, fiscal del distrito del condado de San Mateo en San Francisco, Gourkani se puso en contacto con Vivian Gómez, quien ahora está acusada de homicidio involuntario. No tenía licencia médica y, pese a todo, accedió a intervenir a la modelo para hacerle unos implantes.

Indican que para hacer este procedimiento, ambas se vieron en un hotel de California, donde tuvo lugar la operación que, inicialmente, salió bien. Sin embargo, cuando ya estaba en reposo, Christina Ashten Gourkani murió a causa de un infarto, tal y como ha revelado el Daily Mail.

Vivian Gómez ahora se enfrenta a dos cargos, uno por el mencionado homicidio involuntario y otro por ejercer la medicina sin licencia "con resultado de lesiones corporales graves".

Gourkani era conocida por su pretensión de parecerse a Kim Kardashian, algo para lo que había invertido más de 25.000 dólares hasta el momento de su fallecimiento.

"Me lo tomé como una oportunidad para conseguir mi propio look, que consistía en tener los pechos y el trasero más grandes, yendo más allá de lo que había hecho Kim", dijo en una entrevista para The Sun.

Para que su entierro pueda realizarse, la familia de la modelo puso en marcha una campaña en GoFundMe, con la que logró iniciar el proceso.

