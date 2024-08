Doralis dice que pulla no fue pa' Fulvia y su hermano no es botella

La expresentadora y cantante Doralis Mela aclaró que su video de ayer sobre los auxilios económicos no iba precisamente dirigido a su excompañera de A lo panameño, Fulvia González.

Como todos saben, desde hace días hay un revulú por este tema y todos los que han salido en la lista de beneficiados, han sido cuestionados para que devuelvan el dinero.

Una de esas famosas fue Fulvia González, que admitió recibir la ayuda, sin embargo, detalló que todo fue directo a la universidad en la que estudió medicina.

La reacción de Doralis se dio de esta manera, todo luego que alguien la cuestionara en redes por lo que dijo.

"Para empezar, en mi video no me referí a una persona en específico; hablé en general. Si esa lista no sale, los beneficiados seguirían vee, y si me importa porque es dinero del Estado, o sea, NUESTRO. Por otro lado, mi hermano no es una “botella”. En un tiempo, como a muchas personas les pasó, por necesidad, por más que entregó diplomas y experiencia laboral, eso no importó. Se vió obligado a inscribirse en un partido político a cambio de un trabajo (jamás recibió dinero sin hacer nada, siempre trabajó por su salario mínimo)", inició diciendo.

Recalca: "Hoy en día, se salió de ese partido y sigue trabajando honradamente, viajando todos los días como cualquier panameño, enfrentando el tráfico, cumpliendo con su horario para recibir su salario mínimo. Los fines de semana sale a las 3 a. m. a hacer trabajos extras, cargando sacos de maíz o de yuca, lo que le toque, para poder ganar dinero extra para su hijo. Si mi hermano es una “botella”, por favor demuéstrenmelo, porque que yo sepa, él vive en mi casa y lo veo todos los días trabajar muy duro. Incluso yo misma le ayudo a preparar su lonche".

"Nosotros nos sacrificamos para pagar nuestros estudios y la la vez, por otro lado, les hemos pagado las carreras a personas que pueden pagarse hasta tres carreras juntas, eso no tiene sentido, quéeee huenchaaa!!", puntualizó.

A diferencia de Doralis, la que sí les dio palo y sin miedo fue la empresaria de OnlyFans, Yaneth Marín. Ella no se guardó nada y le cantó sus verdades a todos los que han aparecido en esta lista, incluyendo a Fulvia.

Muchos la han apoyado diciendo que tenía razón y los demás panameños no debían quedarse callados por este desfalco a las arcas del país.