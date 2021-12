¿Doralis está soltera? Aceptó ser novia de un chico y luego le dijo no

Más enredados que antes han quedado los seguidores de la presentadora Doralis Mela, tras enterarse por ella misma que aceptó ser la pareja de alguien y después cambiar de opinión.

Desde que se desató la polémica con su expareja, esto cuando dijo que ella lo maltraba y lo agredía con los tacones de sus calzados, al punto que fue a dar hasta el Hospital Santo Tomás, ella decidió meterse de lleno a su trabajo, por lo que el tema amoroso se quedó a un lado.

A la famosa la cuestionaron por rumores de romance y dijo lo siguiente: "Yo acepté ser su novia y después le dije que no". Además, relató que el hecho que no se hayan enterado es porque no había hablado de ello.

Desde hace semanas, la gente comenzó a mencionar que ella era muy bonita, pero ya era hora que se buscara a alguien para que la ayude a olvidar el pasado con su expareja.

La Tepesita que hace poco dio a conocer que estaba cuidando mucho su salud y enfocada en otras cosas con más importancia

"Ya es hora de buscar una parejita, sabemos que todo tiene un tiempo y ella se merece alguien mejor", "¿Cuándo la veremos con pareja?", "Se dejó a la soltería, es hora de buscar el amor", , aseguraron varios seguidores en su momento.

Su forma de actuar llamó la atención y la gente se pregunta si el joven que le hizo tal propuesta era alguna expareja o simplemente alguien que no tenía sus sentimientos claros.