Doralis Mela: 'Ya puedo dormir tranquila'

La presentadora y cantante, Doralis Mela, está demasiado feliz tras darse a conocer el fallo de inconstitucionalidad de la Ley 406 emitido por la Corte Suprema de Justicia.

Mela ha sido algunas de las famosas del patio que luchó en las calles para que se declarara inconstitucional, participó en las vigilias y hasta sacó una canción.

"Estoy muy feliz de que hayamos alcanzado la victoria como panameños unidos. Es momento de sentir valentía y fortaleza, dejar el miedo atrás. Debemos seguir defendiendo nuestro país, porque Panamá se respeta, Panamá es verde, y no está en venta. ¡Vamos juntos por un futuro fuerte y próspero para Panamá!", manifestó la famosa en su cuenta de Instagram.

"Hoy puedo dormir tranquila, Dios mío... No me arrepiento de nada de lo que hice, por mí, por ellos, demostramos que Panamá no está a la venta y que el oro de Panamá es verde.... Por más amenazas e intimidaciones "

Por otro lado, señaló que tuvo dos ofrecimientos para cargos políticos en Ocú, algo a lo que ella dijo "no", pues no se sentía preparada.

"Debemos seguir defendiendo nuestra patria", añadió.

