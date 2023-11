Alex Tienda: 'Hoy les tengo más respeto y admiración'

El youtuber mexicano Alex Tienda se emocionó tras enterarse del fallo de inconstitucionalidad sobre la Ley 406 y confiesa que tenías ganas de llorar de ver todo lo que está pasando en Panamá.

Tienda, quien cubrió las protestas en contra del contrato ley minero entre el estado y Minera Panamá, utilizó sus redes sociales para dejar plasmado su alegría por la victoria del pueblo panameño.

Publicidad

"Después de más de un mes de protestas, HOY la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional el contrato ley con Minera Panamá. HOY ganó la voz de millones de Panameños y le acaban de mostrar al mundo que aunque sea un país “pequeño” en territorio… Es un pueblo INMENSO por su gente. Todo mi RESPETO y ADMIRACIÓN para ustedes, hermanos panameños… Lo lograron", sentenció.

LEE TAMBIÉN: Reparte comida en las calles

Segundos más tardes, en sus historias de Instagram, dijo que estaba viendo todo lo que pasa por Panamá justo en este momento.

"Les juro que me dan ganas de llorar... No me imaginan lo feliz que me siento por ustedes, por ver que lo lograron y me llena de amor haber coincidido en esos días para ayudar en lo que pidiera... Hoy les tengo más respeto y admiración que nunca.. Felicidades Panamá".

Contenido Premium: 0