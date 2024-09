Doralis: Mujeres de tipiqueros la odian. Varias se golosean a machos

La cantante y expresentadora Doralis Mela soltó su bomba nuclear al afirmar que hay muchas conocidas que se andan goloseando a artistas y eso ha causado el odio de las mujeres de esos tipiqueros

Doralis relata que la detestan y sienten celos de ella, al punto de no hablarle, pese a que la tepesita nunca se ha involucrado en relaciones de nadie.

“Yo no me goloseo a nadie, no ando con músicos típicos ni nada... se los golosean y seguirán goloseando. Y yo no soy así, me da risa y hasta ternura”, dijo.

Como era de esperarse, la gente empezó a especular de una y el primer nombre que ha salido es la de su excompañera de A lo panameño, misma que es relacionada con un tipiquero, aunque ella no ha confirmado esta relación.

La gente se pregunta quiénes son las que están detrás de ese tema de golosear maridos ajenos.