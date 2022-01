Doralis se cabrea y quiere que le paguen el dinero que le deben

La conocida "Tepesita" se activó en redes sociales y comenzó a tirar indirectas a todos los malas pagas que le deben dinero y se han hecho los tontos hasta este momento.

Al parecer, la famosa también ha quedado envuelta entre las caras del patio a los que no han querido pagarles por hacer algún tipo de trabajo o presentación.

La famosa estaba por Chiriquí pasando su fin de año, sin embargo, mientras recordaba cosas llamativas del 2021 aseguró que hay varios ciudadanos que la han contratado, pero no le han pagado un cebo.

"Antes de irme, quiero mandarle un mensaje a todas esas personas que me deben, oye, páguenme o si no, los voy a exponer por aquí y no van a querer pasar penita por aquí verdad; bueno, páguenme porque yo ya trabajé y no me vengan con juega vivo porque conmigo no se juega, yo no juego con la gente así, que usted no venga a estar jugando conmigo porque me las va a pagar, págueme!, porque con la plata no se juega tampoco y con Doralis Mela menos", dijo.

Para los que recuerdan, muchas de las caras del patio hacen de maestros de ceremonia, eventos bailables, ya sea para empresas o el Gobierno.

Seguidores le han dicho que busque lo suyo, no se duerma en los laureles y se vaya a la ley para que le resuelvan su platita.