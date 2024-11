Doralis ta' clara que no es la mejor cantante, pero tiene que trabajar

La expresentadora Doralis Mela decidió aclarar varias cosas y entre ellas el hecho que ahora le ha metido de lleno a la música, esto a pesar que no se considera la mejor cantante.

Su reacción surge tras ser cuestionada y que le dijeran que le va mejor como presentadora, en vez de esta cantando.

Ella dice que en este tema reconoce que hay cantantes que lo hacen mejor que ella y eso no lo duda, sin embargo, como no puede estar en televisión en estos momentos se defiende con lo que tiene y prefiere buscar el pan.

"Hay personas a tu alrededor que lo pueden hacer mejor que tú, pero no voy a dejar que me coma el tigre. Yo me entrego en la tarima y lo dejó todo. Hay mucha gente que me hace aterrizar, pero, oye, si no haces nada te va a comer el tigre", dijo.

Mela afirma que está aprovechando la oportunidad que Dios le dio en la vida y no siempre tendrá la opción de la televisión.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio