Dori Eleta ha optado por practicar el sangrado libre

La Wellness Coach, Dori Eleta confesó que no utiliza los métodos no tradicionales para sus días de menstruación. y que en su lugar práctica el sangrado libre.

¿Pero qué es el sangrado libre? Este método es una tendencia que viene ganando adeptas en todo el mundo, pues promueve un cambio de mentalidad en la forma de vivir la menstruación.

Para los que no saben, la famosa ha dicho que ella no utiliza ropa interior, lo que dio pie a que muchos de sus seguidores le preguntaron cómo hace en sus días de periodo, a lo que ella respondió: "Hermanas, yo soy una mujer salvaje, practico el sangrado libre, estoy conectada con mi cuerpo,sé cuándo es hira de soltar y voy al baño y suelto".

"Muchas de las chicas que me siguen por las historias saben que tengo un tres años practicando sangrado libre, un ritual que me ha ayudado a hacer las paces con mi ciclo, a conectar con mi cuerpo y mi energía femenina (luego les haré un post ampliando esta información) como trabajo desde casa fue m+as accesible para mi empezar esta práctica, pero cuando me tocaba salir de casa la cosa cambiaba, no tener un baño cerca para cuando me tocaba soltar la (el uso de la copa en lo personal no me resuena, siento que la sangre debe salir y no quedarse retenida adentro, aparte de que me incomoda)", añadió.

Destacó que muchos productos de gestión menstrual son tóxicos es por eso que práctica el sangrado libre.

