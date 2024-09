Dori Eleta le pregunta a Boza por qué no le pagan a los bailarines

La entrenadora personal Dori Eleta, se fue a la cuenta de Boza para decirle que detuviera el abuso con su equipo de trabajo, porque todos merecen comer.

Dori le preguntó a Boza si le pagaba a sus bailarines, porque no está “cool” que los ponga a bailar sin pagarles.

“Hermano, cómo así que tu equipo quiere poner a los pelaos a bailar y no les paga? Eso no está cool. El talento de todos debe ser remunerado, tu no cantas gratis, es tu energía y tu tiempo, seamos empáticos con los demás, todos tenemos que comer. Aunque sea algo, pero retribuir hablaría muy bien de ti. Habla con tu equipo y detén el abuso...”, escribió Dori Eleta en un comentario de la publicación del artista.

Ante dicho escrito uno que salió a preguntar de qué hablaba la entrenadora fue Faster, productor y parte del equipo de trabajo de Boza.

“Hola, de qué hablas? yo soy parte del equipo del artista y quiero comprender tu comentario”, le respondió Faster el comentario a Dori, en el Instagram.

El productor se quedó con la interrogante, porque minutos más tardes el comentario ya había sido eliminado.

