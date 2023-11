Dueña defiende Miss Universo, inclusión de trans y su bancarrota

Anne Jakkaphong, jefa de la marca JKN, propietaria de los derechos del concurso Miss Universo, reaccionó a los señalamientos hechos contra ella tras ser acusada de un fraude y el despelote que tiene por declarse en bancarrota.

LEE TAMBIÉN: Melissa Barrera expulsada de 'Scream VII' por comentario antisemita

Publicidad

Tras finalizar la edición 72 del Miss Universo 2023, Jakkaphong explicó la situación del Miss Universo en una conferencia de prensa tras culminar el certamen.

"Me da mucha alegría poder hablarlo aquí frente a ustedes, muchas de las noticias que se están diciendo son falsas, lo que llamamos Fake News, hay mucha controversia sobre mí, sobre mi empresa precisamente porque estamos en un momento exitoso. No estamos pasando por una quiebra, sino por lo que llamamos una rehabilitación de negocio, que es un termino muy diferente a lo que se está diciendo actualmente en la prensa", dijo .

También hay un revulú con Lupita Jones, pues horas antes de ser destituida como directora de Mexicana Universal, lanzó comentarios fuertes contra el certamen Miss Universo que escalaron a lo más alto de la organización.

Indican que el cambio promovido en Mexicana Universal fue la crónica de una destitución anunciada desde que la empresaria transgénero, Anne Jakkaphong Jakrajutatip, mejor conocida como Anne JKN, adquirió los derechos de Miss Universo y cambió reglas de antaño para que mujeres trans, plus size y madres pudieran contender en los certámenes que son antesala a Miss Universo.

Con el rumor de su destitución ocupando titulares en los medios, Lupita Jones hizo un live a través de sus redes sociales para dar su postura ante los rumores de su salida de la organización:

“Hablé con la directora de licencias y me dijo: ‘Lupita, de verdad, créeme que no tenemos nada firmado para México el año que entra, no sabemos qué está pasando, para nosotros tú sigues siendo la directora”.

No obstante, reconoció que tenía la sospecha de que su salida de la organización era inminente: “Las cosas como se han estado presentando, las situaciones que me tocó enfrentar aquí, apuntan a que sí, hay otro director de Miss Universo en México”.

Jones aseguró que se mantuvo al margen de la polémica para no afectar la participación de Melissa Flores en Miss Universo 2023, certamen llevado a cabo en El Salvador, donde la mexicana no logró superar la primera ronda:

“Era muy difícil que dejaran que la última reina que trae Lupita Jones brillara. Algo que pedí muchísimo es que el trato hacia mi representante sea honesto, (pero) creo que mi petición no funcionó”, dijo Jones, una declaración que resonó en las redes sociales, donde fue tomada como una acusación de fraude contra la organización.

Por su parte, Anne, viajó a México para respaldar la llega de Cynthia de la Vega a la dirección de Mexicana Universal en sustitución de Lupita Jones.

“No estoy en posición para decir quién hizo buen o mal trabajo, pero queremos renovar la franquicia y queremos dar un empuje con algo más fresco. Vamos a empujar todo esto y tenemos pilares muy importantes: El primer pilar son los directores nacionales y el último es que México será el host de todo este masivo evento”, indicó Anne JKN.

A pesar de eso, la empresaria hizo referencia a cambios que recordaron diferencias públicas que tuvo Jones con la gestión de Anne JKN, quien promovió cambios en favor de mayor diversidad.

Contenido Premium: 0