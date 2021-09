Dundunsúa se ríe de las burlas, se siente en paz con Dios y está bien operada

Luego de burlas y críticas en redes sociales la conocida Dundunsúa decidió pronunciarse, afirmando que no le interesa lo que piensen los panameños de su intervención quirúrgica para aumentar sus senos.

Como ya es conocido, la famosa se fue a tierras colombianas para hacerse este procedimiento, sin embargo, en Panamá fue víctima de burlas por parte de muchas páginas de memes que difundieron todas sus fotos dándole palo. A ella le cuestionaban que en el pasado estaba en contra de estos retoques por estar en la iglesia, pero ahora ha cambiado de opinión.

"En cuanto a la operación bien gracias a Dios, no tengo queja, en cuanto a las críticas, no me importa lo que la gente hable, igual sigo siendo yo misma El tiempo de bajar la cabeza pasó hace muchos años en mi vida. Me da igual lo que la gente quiera hablar, después de lo que Dios piense de mi lo demás es un cero a la izquierda", aseguró.

En un video difundido por ella misma hace una semana expresó lo siguiente: "Dios me está bendiciendo, aunque digan que eso no es bendición, no me interesa. La gente dice que las protesis duran un tiempo, ella tiene para cambiarse, que yo sepa tengo un empleo, voy a ser una abogada reconocida internacionalmente".

Dundunsúa asegura que está feliz con el cambio y por el momento es lo que más le interesa, sin prestarle atención a las personas, pues ve las críticas como envidia.