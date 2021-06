E! Entertainment trae en exclusiva la séptima temporada de la serie 'Botched'

A partir del próximo día 5 de julio a las 10 de la noche llega a Latinoamérica y Brasil, el icónico y exitoso reality que devela, pone al desnudo los casos, así como desastres más exuberantes de la cirugía plásticas.

La séptima temporada de "Botched" regresa a Latinoamérica en exclusiva a través de E! Entertainment.

Terry Dubrow y Paul Nassif en esta ocasión se enfrentarán una vez más el desafío de intentar solucionar más cirugías plásticas y problemas de salud desconcertantes, desde una mujer con un par adicional de senos en las axilas que comienzan a lactar cuando amamanta hasta un hombre que tenía la grasa en su estómago en forma de abdominales - o lo que él llama ¨fabulosos¨.

"No es muy frecuente que veamos cosas que nunca hemos visto", dice el Dr. Terry Dubrow, pero él y el Dr. Paul Nassif abordarán nuevamente cirugías plásticas inesperadas en la nueva temporada. Cada año, las cirugías plásticas fallidas en ¨Botched¨ se vuelven más feroces, y la séptima temporada del programa no será la excepción. En esta ocasión, las sorpresas no dejan de aparecer, y si la audiencia creía que lo había visto todo, no será así.

Desde desgarradoras hasta asombrosas historias, los médicos una vez más se enfrentan a cirugías que cambian la vida de pacientes que no solo han sido afectados por mala praxis o casos de negligencia, sino que han experimentado un trauma físico desgarrador por defectos genéticos inexplicables y accidentes que sin duda generan pesadillas.

En su listas de episodios podrán ver temas como “Me abandonaron debido a mi cirugía plástica”, “Debería haber hecho mi tarea” y “Secretos quirúrgicos revelados”, la nueva temporada impulsa a los médicos a buscar tratamientos nuevos e innovadores mientras se enfrentan a algunos de los casos más complicados de sus carreras.

Durante esta temporada podrán ver los siguientes casos: Una mujer a la que le crecieron un par adicional de senos del tamaño de una pelota de béisbol en sus axilas que lactan cuando amamanta, un viaje a la sala de emergencia luego de un accidente casi fatal dejó a un paciente con un agujero del tamaño de una ‘mordedura de tiburón’ que le cambió la vida.

Por otro lado verán a un hombre que cree que su nariz fue deformada por el DIU de su madre mientras estaba en el útero, creando problemas de respiración y autoestima debilitante y una mujer con el gen BCRA tuvo un desastre debido a una mastectomía y teme que su médico haya dejado tejido mamario, dejándola aún en riesgo de desarrollar cáncer de mama, y mucho más.