Eddy Lover y El Roockie, por primera vez juntos en un tema

Eddy Lover y El Roockie son artistas de gran trayectoria musical, de letras profundas y con muchos seguidores y amantes de sus letras, y después de muchos años de carrera artísticas, por primera vez deciden unir sus voces en una melodía.

“Olvidemos”, es el nombre de la canción que ha unido a estos dos artistas urbanos, la cual contó, además, con un productor cinco estrellas, Predikador. “Me hice unas operaciones y pensé que me iba a recuperar más rápido, iba a salir en noviembre, no se pudo, la entregamos ahora en diciembre y había quedado para el otro año, pero activé a Eddy ya que estaba motivado para salir ya, y lo logramos con un trabajo de estos últimos días fuerte, casi nadie ha dormido, excelente equipo de trabajo y todo salió mejor de lo que esperábamos”, menciona Predikador.

Como muchos saben, Eddy Lover trabaja en la producción de sus canciones, y “Olvidemos” no es la excepción; en el proceso de producción contactó a Predikador le habló y mostró el tema. “Habló conmigo, me la enseñó, yo le dije que se estaba desgastando un poco él, entre querer grabar a El Roockie, hacer el ritmo, hacer la mezcla, de ahí me lo pasa a mí, empiezo yo a cambiar de ahí pa’ lante, le cambié la batería, hacer otras cosas, le hago otras recomendaciones para el segundo verso, en fin...”, expresa el productor.

En tan pocos días de estreno, el tema ha tenido aceptación de los seguidores de ambos artistas. La canción cuenta con video, el cual fue grabado en Panamá, bajo la producción de Jefferson Correa, y ya está en el canal de YouTube de Eddy Lover.