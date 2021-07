El Alfa denuncia amenazas y culpa a un empresario de prenderle el Buggati

El reguetonero El Alfa habló por primera vez sobre los atentados que le han ocurrido en los últimos meses y responsabilizó a un empresario llamado Ariel Antonio Almánzar, alías “Bibi top dollar”. También lo acusó de haberle prendido el Bugatti de 3 millones de dólares.

Según el artista, "Bibi" lo contactó para que grabara con el también con otro cantante urbano llamado El Mayor Clásico “obligatoriamente” y como él en ese momento se negó, este sujeto supuestamente lo amenazó.

“Llegue a Miami con ganas de seguir creciendo y de abrir las puertas que nunca se han abierto, de la nada aparece esta persona @topdollarbibi (ARIEL ANTONIO ALMANZAR) y me dice que tengo que grabar con el Artista Urbano El Mayor Clasico obligatoriamente. Mi Respuesta en ese momento fue que tenía algunos proyectos pendientes y que más adelante le avisaría”, escribió El Alfa en su cuenta en la red social Instagram, en un post que tituló “La verdad os hará libre”.

Agregó que: “BIBI (ARIEL ANTONIO ALMANZAR) me respondió: EN MIAMI CONTROLO YO Y SI NO GRABO VOY A PAGAR LAS CONSECUENCIAS. Antes de irse me dijo: ¡¡¡yo soy un hombre muy peligroso!!!”.

El intérprete de "4K" y "La mamá de la mamá" expresó que tiene 14 años de carrera construida con esfuerzo y que nunca se ha visto envuelto en negocios de la calle.

De la misma, responsabilizó a Antonio Almánzar por el atentado que sufrió hace unas semanas cuando le dispararon a su Roll Royce en las afueras de los estudios de Nicky Jam, al igual que el incendio a su Bugatti en el parqueo de su casa.

“La realidad es que ya no sé qué hacer. Solo quiero seguir logrando mi sueño y darle lo mejor a mi familia Y a mis fanáticos. Cualquier cosa que me pase a mi o a mi equipo de trabajo el responsable es BIBI (ARIEL ANTONIO ALMANZAR)”, manifestó El Alfa.