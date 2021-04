El Chombo a Jhay Cortez: "Antes de hablar de música tienes que educarte"

El productor panameño Rodney Clark, mejor conocido como El Chombo decidió responderle sin miedo al cantante Jhay Cortez y afirmó que el puertorriqueño debe educarse un poco más al tocar el tema que el reguetón murió hace mucho tiempo.

Hace casi una semana, Jhay Cortez, atacó a El Chombo y dijo que no había hecho nada en su vida."Yo creo que es alguien que no ha logrado nunca nada en la música ni ha hecho ningún aporte positivo para lo que es el género, o la música como tal o ni tan siquiera. Si no has hecho nada para aportar la música de Puerto Rico, con que cara tu opinión debe ser tomada en serio", dijo el artista.

En ese instante el tema murió por un tiempo, sin embargo, un medio chileno conversó con Rodney Clark y en medio de otras cosultas musicales le consultaron sobre las críticas que ha estado recibiendo por parte de varios artistas boricuas sobre este polémico asunto.

"Tienen que educarse en la música para saber que están hablando. La salida para ellos es fácil, porque solo diceen que estás envidioso y te vas por eso inmediatamente. Lo último supe fue de un artista en Puerto Rico que dijo que no había aportado nada al género, sabrá él quién soy yo, sabrá que esa música existe porque antes de que todos ellos existieran, estábamos haciendo eso y todo fue una continuación muchos años despúes, del trabajo que se hizo mucho antes que él", menciona.