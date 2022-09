El Chombo le exige respuestas a Don Omar

Rodney Sebastián Clark Donalds, más conocido como El Chombo, pidió a Don Omar que salga a dar la cara a sus fanáticos.

Las reacciones de El Chombo se dan, según él, de las innumerables preguntas que le hacen sus fanáticos sobre la vida del artista.

Es por eso que subió un video a su cuenta de Instagram donde le pide a sus seguidores etiqueten a Don Omar y le deja un breve mensaje.

“William Omar Landrón Rivera escucha lo que va a salir de mi boca, y no sé si tú eres un unicornio azul o si te metiste ahora a astrólogo, pero lo que sí sé es que un artista le da respuestas a las preguntas de sus fanáticos, sí, tus fanáticos me tienen loco escribiéndome, preguntándome vainas que yo no puedo responder, yo sé que tú no das entrevistas, pero respóndeles porque así yo sigo con mi vida, tú sigues la tuya y todo el mundo feliz”, dijo Rodney.

Minutos después, el cantante y compositor puertorriqueño le respondió: “Hagámoslo”.

El panameño lleva semanas tratando de contactarse con Don Omar.

