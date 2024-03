El consejo de Rubén Blades a Marta Cox

El cantautor y abogado panameño Rubén Blades le envió un mensaje a la capitana de la Selección de Fútbol Femenina de Panamá, Marta Cox; le pidió recapacitar sobre la posibilidad de no jugar más con "La Roja".

Recordemos que, las declaraciones de Cox se dieron luego de que Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, hablará de su condición física y le dijera que estaba "gorda". "Marta Cox está fuera de forma, estaba gorda, no se podía mover en la cancha, es la realidad. Lo que pasa que es muy fácil pararse y decir: yo estoy en Xolos (club al que pertenece la jugadora) y la liga de Panamá es una porquería… Marta Cox no sabe nada de la liga de Panamá desde hace tres años… Ella no sabe ni qué está pasando aquí”, dijo Arias en una entrevista a Meketrefes del Deporte.

El artista dijo que de retirarse Marta, lastimaría a sus compañeras y a la afición.

LEE TAMBIÉN: Milenis Serrano, la nueva corista de Las Estrellas del Ritmo

"Recomiendo respetuosamente a Martha que recapacite. Que permita a la razón un espacio y no se deje llevar por la pasión. Si se retira del equipo como respuesta a las palabras del Sr. Manuel Arias entonces lastimaría a sus compañeras y a la afición nacional. Le restaría a la posibilidad de nuestro equipo de ganar en competencias deportivas internacionales", manifestó Blades en su columna "Apuntes desde la esquina".

Añadió: "Su decisión no afectaría al Sr. presidente de la Federación de Fútbol: le haría daño al país y a los que respetamos a Martha"

Por otro lado, recomendó al presidente de la Fepafut, que brinde sus sinceras excusas: "como todos nosotros, aprenda su lección. Todos cometemos errores, la cuestión es no repetirlos. Hay que dejar espacio a la razón y controlar a la pasión. Solo así ganaremos todos".

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio