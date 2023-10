El dolor por pérdida de su padre no acaba

Estefana Ruíz expresó que han pasado 10 meses desde la muerte de su padre, y todavía el dolor por su desaparición física está latente.

“10 meses papi, y este dolor no para, no se acaba. No hay un solo día que no llore por ti, ya no quiero estar enojada y triste, te extraño”, detalló la cantante, al compartir una foto con su padre.

Aquel diciembre, tras la muerte de su padre, Estefana le dedicó un lindo mensaje que dejó en sus redes sociales. "Solo me queda decirte que gracias por haberme rescatado de abandono papi, gracias por elegir ser mi papá todos los días, por tu amor, tú respeto, tu paciencia, gracias porque tuve de papá al mejor hombre de este planeta, tienes tantos adjetivos calificativos hermosos que no me alcanza este espacio. Feliz viaje papi, lléname de tu fuerza, tu alegría, tu valentía, tus risas que ya demasiada falta me hacen”.

