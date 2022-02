El propósito de Brenda Smith este año es ‘disfrutar’

Brenda Smith, quien representó a Panamá en el Miss Universo en Israel, el año pasado, regresó a las redes sociales, tras tomar un descanso en el mes de enero, habló de sus objetivos para este 2022 y sobre los bellos momentos que vivió en el 2021.

La Señorita Panamá 2021 dijo que todos los años agarra el mes de enero para recargarse y poner bien en claros sus objetivos.

Publicidad

"Todos los años tomó el mes de enero para enfocarme en mis intenciones. Si de por sí soy desapegada al teléfono, en enero soy muy intencional en cuanto a disminuir mis distracciones y encontrar mi propósito para el año", manifestó.

Smith comentó que este 2022 lo comenzó visitando a sus amigos, y padres. Dijo que por ahora estará en México para posteriormente regresar a Panamá.

"Empecé el año visitando a mis mejores amigos en Chicago. Después fui por unos abrazos que tanto me hacían falta. Fui a ver a mis papás antes de ir a Miami para unas oportunidades de trabajo... Luego regresé a Panamá y por fin tuve tiempo de disfrutar estar en casa y madrugar por gusto, no por compromiso", expresó Brenda, quien entró entre las 16 semifinalistas del Miss Universo el año pasado.

Añadió: "Disfruté los amaneceres con una taza de té como tanto anhelaba y por fin pude salir con amigos que me han hecho mucha falta. Después de tanto tiempo regresé a CDMX a visitar a mi familia. También regresé a unas obras que dejé pendientes. Aquí estaré por unos días disfrutando un merecido descanso antes de regresar a Panamá".

Por último, comentó que durante este tiempo (descanso) aprendió que las cosas no tienen que ser del todo, valoro lo hermosos momentos que vivió en el 2021. Mencionó algunos de sus objetivos de este año, donde quiere disfrutar los frutos de sus trabajos.

"Este año quiero lograr un buen balance. Quiero disfrutar los frutos de lo que tanto he trabajado. Mi carrera me ha llevado a vivir en media docena de países y no sé cuántas ciudades en los últimos años. Siempre estoy viajando y antes de mudarme a Panamá, no tengo memoria de la última vez que estuve en una ciudad por más de dos semanas seguidas. El “race” es cool pero no lo es todo. Mi propósito de este año: disfrutar", sentenció.