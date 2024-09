"Ellas Mandan": El Canoso" estrena EP y video con Ainara

¡Atención fanáticos! El "Canoso Mayor", Jhonathan Chávez, ha vuelto a romper esquemas con el lanzamiento de su EP "Ellas Mandan", un tributo cargado de poder femenino y emociones a flor de piel.

En un momento en que todos se conforman con lanzar sencillos, Chávez sube la apuesta y presenta seis temazos que rinden homenaje a la mujer en todas sus facetas. ¡Y no lo hace solo! La controversial modelo Ainara Sanz protagoniza el videoclip del primer sencillo, "#LaLocaQueMeGusta", que ya está dando de qué hablar.

"#LaLocaQueMeGusta" no es solo una canción, es un grito de libertad y amor sin condiciones. Las impactantes líneas, como "No me interesa lo que el mundo diga", han resonado con tanta fuerza que un cartel gigante con el mensaje apareció en un puente elevado de La Chorrera, haciendo eco de la pasión que despierta este tema.

El video, con una Ainara Sanz deslumbrante y auténtica, ha dejado boquiabiertos a los seguidores. Representando a esa mujer segura de sí misma, Ainara da vida a la letra que celebra a las mujeres reales, con sus imperfecciones y su autenticidad que las hace únicas. ¡Un auténtico bombazo que ya es viral!

"Ellas Mandan" no se queda atrás con sus otros éxitos como "Cuando Una Mujer Olvida", "Pa’l Carajo" y "Diosidencia", canciones que exploran desde la fuerza del desamor hasta la celebración de la independencia femenina.



Jhonathan Chávez ha demostrado que es un artista dispuesto a romper barreras y conectar de manera profunda con su público.

El EP ya está disponible en todas las plataformas de streaming, y el videoclip de "#LaLocaQueMeGusta" ya promete ser el éxito del año. ¡Corre a verlo!

