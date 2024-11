Ellen y su esposa se cabrean y abandonan EEUU tras victoria de Trump

La comediante y presentadora Ellen Degeneres y su esposa Portia de Rossi se mudaron a Inglaterra luego de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Según informó la comediante, habría puesto en venta su propiedad en Montecito, California, y nunca más regresará al país.

Para ella, la reelección de Trump parece ser la gota que desbordó el vaso, debido a que viene de una mala racha tras haber sido ''despedida del mundo del espectáculo'' con la cancelación de su show ''Ellen'' luego de denuncias sobre comportamientos tóxicos en el lugar de trabajo.

Medios estadounidenses indican que ya se habría mudado a Costwolds, una zona rural del centro-sur de Inglaterra, y a su vez, puesto en venta su mansión en el estado de California. La famosa compró la extensa propiedad en 2019, y tanto ella como de Rossi la convirtieron en su residencia principal.

Hace poco lanzó un show de monólogos unipersonales en Netflix, ''Four Affirmations of You'' , donde compartió como pasó su tiempo tras finalizar su anterior programa: ''Decidí empezar a trabajar en el jardín'', dijo DeGeneres. ''Tengo gallinas. Déjame ver qué más te puedo contar sobre estos hechos… Sí, me echaron del mundo del espectáculo… Sí, la chica de “Be kind” no fue amable. Ese fue el titular''.

Como Eva Longoria, también estaba del lado de Kamala Harris y esperaba que ganara la presidencia.

