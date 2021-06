Elmis Castillo lanza el video de ‘Celoso’

El actor y cantante panameño Elmis Castillo lanzó ayer el video de su tan popular tema “Celoso”.

"No quiero celoso, soltera me la gozo...", dice parte de la canción.

El video está disponible en todas las plataformas digitales.

"Deja tus (colocó un emoticon de fuego). Apoya al bloque 6 que na’ma trabaja desde YouTube", añadió en su cuenta de Instagram antes del estreno del video.

Cabe destacar que, tras el estreno del tema, Elmis ha recibido muchos elogios por su trabajo.

Tras el anuncio, el famoso recibió muy buenos comentarios “Me encantas todo lo que haces”, “De Panamá para el mundoooo" y "Fulll apoyoo”.

De acuerdo con el actor, el video estuvo bajo la dirección de Juan Zelaya Sittón, mientras que la coreografía de Juan Javier y la música por Mista Bombo.

“Nunca me voy a rendir, haré lo que me gusta siempre, porque lo hago por mí y no para la gente”, expresó Castillo en su Instagram.