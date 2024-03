Elton John homenajea a su letrista: Sin él, trabajaría en McDonalds

Elton John fue galardonado este miércoles por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos junto a su inseparable letrista, Bernie Taupin, a quien dedicó unas palabras de homenaje por los más de 50 años de trabajo juntos.

El cantante británico y su letrista recibieron en una gala en Washington el premio Gershwin de Música Popular, que desde 2007 ha distinguido a otras leyendas de la música como Stevie Wonder, Paul McCartney y Tony Bennett.



"Estoy feliz de estar premiado con él porque si no fuera por él, yo no estaría aquí. Él me da las letras y yo escribo las canciones", explicó Elton John arriba del escenario junto a Taupin.



Incluso bromeó sobre la importancia que ha tenido Taupin para su trayectoria: "Sin sus letras yo trabajaría en un Walmart... Bueno, no tenemos Walmart en Inglaterra. Probablemente en un McDonalds", expresó desatando las risas del público.



El intérprete de 76 años - uno de los pocos artistas galardonados por los Grammy, los Óscar, los Emmy y los Tony - recalcó además la importancia que la música estadounidense ha tenido a lo largo de su carrera.



"Cuando era un niño pequeño en los suburbios de Londres, la única música buena que escuchaba era estadounidense. La británica era una mierda", rememoró.



Por eso, dio las gracias a Estados Unidos por el legado cultural que ha dejado al mundo, entre el que citó la música blues y el jazz.



Además, el artista, ya retirado de los escenarios, hizo vibrar al público al interpretar en el piano tres de sus himnos: "Your Song", "Saturday Night's Alright for Fighting" y "Mona Lisas And Mad Hatters".



Elton John estuvo arropado durante la gala por bandas y cantantes de la talla de Metallica, Joni Mitchell, Annie Lennox, Billy Porter, Garth Brooks y Brandi Carlie, que subieron al escenario para dedicarle canciones.



Tras 52 años de carrera, el británico se despidió de los escenarios con una gira que arrancó en 2018 y que terminó el año pasado. Desde entonces, se ha centrado en su vida personal y en impulsar la fundación que creó en 1992 contra el sida.



En la alfombra roja de la gala de este miércoles, Annie Lennox dijo a EFE que Elton John deja un "legado inconmensurable" tanto en la parte musical como humana.



Destacó del cantante británico su imborrable huella musical, su combate contra el VIH, su defensa de la comunidad LGTBI, su apoyo a los músicos jóvenes y su amor por las artes.



"Su vida no es como la de cualquier otra persona. Ha dado mucho", declaró Lennox entusiasmada de estar presente en el homenaje a Elton John y Taupin.

