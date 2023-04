A Emma Watson le gusta el sexo duro, con placer y buca demencia

La actriz de Harry Potter Emma Watson es una de esas celebridades de las que poco se sabe sobre su vida privada, sien embargo, sus últimas declaraciones les han encantado a su fans, esto tras confesar que le gusta el sexo duro contra el muro.

En una entrevista para Vogue, Watson reveló que es seguidora del sexo kink, un comportamiento o gusto sexual poco convencional. En concreto, es una práctica sexual que realizan personas que están totalmente libres de prejuicios y dispuestas a hacer realidad sus fantasias y experimentar nuevas sensaciones, según el portal GQ.

La definición de este término indica que el sexo kink puede incluir actividades con juguetes dolorosos, aunque es diferente al sadomasoquismo, pues en este no es necesario llegar al dolor para experimentar placer: se basa en la diversión, el juego previo y durante el acto sexual.

La intérprete de 33 años, conocida por su participación en la saga de “Harry Potter”, aseguró que, para tener una conexión genuina, el acto sexual debe efectuarse con total consentimiento.

“Creo que las relaciones que no siguen necesariamente los modelos tradicionales, requieren de más comunicación y consentimiento… Se requiere una comunicación de verdad y un acuerdo sobre delegar tareas, trabajo o responsabilidad que no sientas que deberías hacer o no deberías hacer según los estereotipos. Muchas de las parejas más saludables que he visto son del mismo sexo”, contó.

