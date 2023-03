Encañonan a Natalie Harris al llegar a su casa y le roban su auto

La presentadora de Tu Mañana Natalie Harris pasó el susto de su vida, esto luego que unos tres sujetos la atacaran para robarle la noche de ayer y se llevaran su auto, entre otros objetos.

Según indica Natalie, a eso de las 10 de la noche tras salir de una obra de teatro y mientras llegaba a su casa en Chanis, al salir del auto, la encañonaron, la mandaron a salir, esto mientras hablaba en voz alta para dar aviso a los vecinos.

"Me preguntaban por el celular, lo vieron en el auto y en ese momento se montaron y se fueron. De ahí entré a la casa, llamé a la Policía, luego me trasladé a la Fiscalía para interponer la denuncia. La verdad debo dar las gracias, porque me atendieron bien, me sentí segura. Hasta un patrulla me cuidó posteriormente", contó.

Al ser consultada sobre la apariencia de los asaltantes recalcó que pudo ver a tres tipos, que usaban mascarilla, por lo que se le hace complicado identificarlos. "Solo vi un arma que era el que me apuntaban a la sien, tenían hoodies", afirmó.

Además de la denuncia, también ya hizo las gestiones pertinentes para que no usen sus tarjetas y el auto cuenta con el seguro actualizado.

Afirma que al final del día estos robos los usan para cometer delitos y uno queda involucrado sin estar relacionado.

Natalie le dijo a los ladrones que escuchen sus palabras, se toquen su corazón y no se atrevan a hacer esto a otras personas.

