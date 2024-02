‘Érase una vez en Panamá, una película ‘ambiciosa’

Una película ambiciosa y carga de momentos intensos que llevan a la reflexión es lo que podrás ver en “Érase una vez en Panamá”, filme que será estrenado el próximo 21 de marzo en todas las salas de cine del país, así lo señaló su productor Elmis Castillo.

El actor visitó “Crítica” para conversar sobre su película, la cual ya está en los últimos retoques de su edición. La historia se cuenta en dos tiempos, en el año de 1989 y en el presente; y que además abre un debate de la situación política y social, a través de la comedia. El famoso reveló que la trama incluye sucesos como la niña perdida en Alanje, Chiriquí, así como la desaparición del fentanilo en CSS, temas de salud y los problemas del agua.

“Tal vez sea con menos presupuesto, pero una película ambiciosa, como pudieron ver en el tráiler tiene muchas locaciones, es una historia que se cuenta en dos partes, vamos al pasado y estamos en el presente, esa la misión de la película poder contar qué ocurre ahorita y que vivimos”, manifestó Castillo.

Una película con bajo presupuesto

De acuerdo con el actor realizar una película no es fácil, para ello tuvo que recurrir al apoyo de algunos conocidos, así como hacer uso de algunos de sus ahorros personales. Para cumplir con su misión, tuvo que ponerse creativo y utilizar todo lo que estaba a su alcance, destacó que hacer una historia del pasado es muy caro, por lo que se enfocó en los “Macho de Monte” y se fue a la selva.

Utilizó lugares como: el Volcán Barú, Chorcha (en Chiriquí), las Cuevas del Bayano “estuvimos por todos estos lugares para que la película, si llega a salir, la gente vea lo hermoso que es este país, y de manera turística se pueda vender el proyecto o las locaciones… El presupuesto no me permitía carros viejos, por eso la escribí para la selva, toqué el tema de los Macho de Monte”, dijo.

Elmis se mostró muy feliz, pues tan solo el tráiler de “Érase una vez en Panamá” acumula un millón de vistas “El tráiler más visto del cine panameño”; por otro lado, instó a los jóvenes que están entrando a la industria, a no dejarse vencer, pues no se necesita tanto para realizar una película: además de pensar muy bien a quién le darán su voto.

“Yo quiero mostrarle a la industria y los jóvenes que no se necesitan miles de dólares para hacer una película, no es fácil… Se necesita mucho trabajo, esfuerzo, confiar en las redes sociales, esa ha sido una herramienta de intercambio que he utilizado, pero lo más importante únete con gente que te apoye… Creo que la película trata de eso es avanzar, de tomar los toros por los cuernos y demostrar que sí se puede”, sentenció.

