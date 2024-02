Erika Ender: 'Escribo porque me transforma y me enseña'

La cantautora panameña Erika Ender explicó a sus fanáticos los motivos por los cuales les gusta escribir.

En su cuenta de Instagram, la artista enumeró sus razones para escribir una canción, pues siente que con ello se cura.

"ESCRIBO porque me cura... Porque me motiva, porque es mi vocación, mi misión y mi alegría...Porque me deja traducir lo que siento y convertir en palabras y notas, mis sentimientos., porque me deja mirar hacia adentro...", señaló la recién casada.

Otras de las razones es porque siente que es ese puente de información en la tierra y tiene la responsabilidad de abrir los ojos a las almas que aún están despiertas.

Añadió: "Porque terminar una canción, es la fiesta de un nuevo nacimiento... Escribo porque me transforma y me enseña, porque me desconecta y me conecta, porque veo las injusticias y no me puedo quedar callada... Porque quiero ayudar a construir, hoy, un mejor mañana".

Reiteró que en esta vida su mayor premio es la música y tocar corazones con ella "entiendo que hay que cuidar el mensaje que llega a millones de oídos y que repiten tantas bocas, porque es lo más hermoso, ver como, de la nada, puede crearse una historia llena de música y poesía... Y más aún, teniendo la consciencia de que puede vivir más allá de la vida"

