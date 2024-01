A Erika Ender le cuesta cada vez más encontrar artistas que admirar

La artista panameña Erika Ender confesó que hoy en día le resulta más difícil encontrar artistas que admirar, aquellos que entiendan realmente su influencia.

Mediante su cuenta de Instagram, la cantautora compartió parte de su entrevista con Forbes Centroamérica, revista que hace poco la incluyó en la lista de los 15 más creativos de la región, y aprovechó para dar una breve reflexión sobre la nueva generación de artistas.

Además, se hizo algunas preguntas, entre ellas ¿cuáles de los artistas de esta nueva generación son integrales?.

"Antes, mi lista de artistas admirados por su talento y visión era extensa. Hoy, en esta nueva generación, me resulta más difícil encontrar aquellos que realmente entienden su influencia, a quién inspiran y la huella que desean dejar. ¿Será que muchos aún no han explorado estas preguntas? Me encantaría saber tu opinión: ¿Cuáles artistas de esta nueva generación consideras verdaderamente integrales?", sentenció.

Añadió: "Somos esa luz, que dice soy un ser humano como tú... Siempre he admirado a los artistas integrales, que profesionalmente son capaces no solo de cantar y de componer, sino que, saben lo que quieren y cuál es su mensaje para el mundo, creo que cada uno tiene una misión en el mundo, uno tiene una responsabilidad que cumplir".

Por último, dijo: "Gracias @forbes_centroamerica por esta entrevista, por permitirme expresar mis opiniones y por considerarme entre la lista de los más creativos de la región".

