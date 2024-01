Milka aconseja a las mamás a que compren lo necesario para sus hijos

Milka Rodríguez sigue metida en su rol de madre, y es que "Sebas" le ha enseñado mucho en estos meses que ha llegado a su vida.

Según detalló la ex Big Brother, cuando se es madre, siempre queremos ver a nuestros hijos con los mejores atuendos, pero no hay que afanarse por comprar tanta ropa ni económica ni costosas, Milka aconsejó a las mamás a que solo compren lo necesario, más cuando el pequeño es un bebé, los nenes crecen rápido y, en ocasiones, no llegan a utilizar todo lo que se les compra.

Publicidad

"Compren lo necesario a medida de sus necesidades, ustedes no se imaginan toda la ropa que ha dejado Sebas, y todo lo que se ha gastado en ropa. Tuve que donarlas todas, muchas estaban aún con sus etiquetas, lo único que me hace sentir bien es que el dinero de los Chariy (Organización benéfica) es para niños con discapacidad", expresó Milka en sus historias de Instagram, donde compartió una fotografía de su hijo, sin mostrarle el rostro, utilizando una pijama de Navidad.

Contenido Premium: 0