Esposa de Beéle confirmó infidelidad del cantante con una "chama"

Las redes sociales están alborotadas por la infidelidad del cantante colombiano, Beéle, a su esposa, Camila Rodríguez con la venezolana Isabela Ladera.

Fue la misma esposa del cantante y madre de sus dos hijos, quien sorprendió a toda la comunidad virtual tras dar conocer detalles sobre una infidelidad que sufrió por parte del artista.

"Estoy sorprendida de ver a tantas mujeres hablar por todas estas plataformas de fuerza femenina, de respeto, de sororidad, de empatía hacia nosotras mismas las mujeres, y que en sus vidas reales y fuera de estas pantallas sean capaces de dañar un hogar y un matrimonio, ¿Cómo hacen?”, dijo.

Asimismo, sus declaraciones dejaron entrever que la tercera persona involucrada, en su serparación con Beéle es Isabella Ladera.

Luego de eso, señaló la razón por la cual había guardado silencio frente a esa situación, ya que, sucede desde hace algunos meses.

"El tiempo que lleva nacido mi hijo es el tiempo que he decidido callar por respeto a mis hijos. Pero como veo que ya se está haciendo público y las cosas están escalando, decidí contárselos porque estoy viendo que hay muy poca responsabilidad afectiva", agregó.

Por otra lado, Camila Rodríguez ha presentado pruebas que confirman la infidelidad de Beéle con Isabella Ladera.

En este sentido, compartió varias capturas de pantalla de una conversación entre su esposo y la modelo venezolana.

“No es justo que le mientan así a las personas, hay niños de por medio, hay matrimonios, no es justo (…) Si tú tienes tu mente tranquila simplemente te tenías que quedar callada, yo no me referí a ti”, declaró Rodríguez.

Camila compartió esas pruebas después de un video publicado por Isabella Ladera dónde se lava las manos sobre su relación con Beéle.

