¡Está feliz! Miah Catalina presentó a su bebé junto a su familia

La conocida Miah Catalina, misma modelo de OnlyFans que fue cuestionada por presentar a su hijo en las redes sociales, finalmente mostró una foto del bebé en las redes.

LEE TAMBIÉN: Bad Bunny calienta las redes con más escenas del beso en Cassandro

Publicidad

Como todos saben, hace un tiempo dijo que deseaba tener una familia y para ello hizo varios proceso con la finalidad de lograrlo.

Incluso se le criticó que no era su bebé, algo que luego dijo que era el papá biológico.

En esta ocasión mostró a Haim Osnel junto a su familia que tanto lo ama. "Ahora somos cuatro. Ohana. Donde la vida comienza y el amor nunca termina!!", indicó.

"Soy una mujer trans por ende no pariré, no puedo llevar en mi vientre una criatura, pues nací biológicamente varón. Para procrear un bebé no solo se necesita un óvulo. Mil gracias a todos los que están escribiendo sus mensajes, aquí tienen lo que me había estado guardando por tantos meses. Gracias vida, después de tantos intentos lo he logrado", dijo cuando se desató la polémica.

Ya ha recibido muchas felicitaciones por este anuncio.