Estafador hasta le ofreció rebaja por publicidad

Ana Lorena Cortés reveló que fue víctima de estafa, una persona se hizo pasar por promotor de bienes raíces y se le llevó $1,200 dólares.

La exguerrera comentó en la cuenta de Instagram de “día a día” lo sucedido y explicó "me estafaron $1,200, utilizaron un número de cuenta que no existía como cuenta, sino que era un celular... jamás me iba a dar cuenta porque el número que mandaron era tipo 00507652957 [estoy inventándote el número, pero empezaba así] ... qué resultó? que era un número celular que tenía nequi y al hacer transferencias a terceros, automáticamente el banco lo linkeaba con un número de cuenta y allá iba la plata".

Asegura que para que ella no sospechara nada, el estafador hasta le envió su cédula, para que viera que la cuenta llevaba su nombre, y le propuso hacerle una rebaja si ella le daba publicidad en las redes. “Incluso el man hasta me ofreció una rebaja por publicarle en redes, pero le dije que no... y bueno, en resumen así fue. Así que lo mejor es que averigüen mínimo con qué número empiezan las cuentas de distintos bancos para que no les pase lo mismo", acotó Cortés.

