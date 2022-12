Estefana Ruiz se despidió de su padre: ‘Lléname de tu fuerza’

La cantante panameña Estefana Ruiz se despidió la noche del lunes de su padre, con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

La artista contó, hace algunas semanas que pasaba por momentos difíciles, pero el lunes informó que su padre murió el domingo 18 de diciembre en horas de la tarde.

Publicidad

“4:05 pm 18/12/22 el momento en el que tu corazón se detenía y el mío se terminaba de quebrar, y de repente entre tanto caos llega el silencio y cuando pensaba que ya no podía romperse más lo escucho dividirse a gritos una y otra vez y es que cómo se hace para respirar entre tanta tristeza, es realmente insostenible, grita de dolor cada cm de mi cuerpo y aunque mi razón entiende que eres eterno, que estás en la fuente, que sigues aquí, que solo tomaste otra forma, que morir forma parte de vivir”, señaló Estefana.

Esta carta de despedida la acompañó con un video que recoge algunas vivencias junto a su padre y sus familiares.

Añadió: “Solo me queda decirte que gracias por haberme rescatado de abandono papi, gracias por elegir ser mi papá todos los días, por tu amor, tú respeto, tu paciencia, gracias porque tuve de papá al mejor hombre de este planeta, tienes tantos adjetivos calificativos hermosos que no me alcanza este espacio. Feliz viaje papi, lléname de tu fuerza, tu alegría, tu valentía, tus risas que ya demasiada falta me hacen”.

Este año, Ruiz, quien radica en México, ha pasado por fuertes momentos, ella continúa la batalla contra el cáncer de seno, todas las vivencias las ha compartido en sus redes.

Famosos del patio, colegas y seguidores le mandaron sus condolencias.

Contenido Premium: 0